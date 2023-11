Il Flamengo concede il pareggio (1-1) nel derby col Fluminense e si stacca dalle prime

I tifosi del Flamengo espongono i loro trofei al Fluminense campione della Libertadores, ma alla fine è solo pari. Il Fla avrebbe potuto eguagliare Botafogo, Grémio e Palmeiras in vetta alla classifica del Brasilerao.

Il Fluminense è andato in casa del Flamengo a festeggiare la sua Libertadores. I tifosi rossoneri hanno fatto una grande coreografia con la loro galleria di titoli e trofeo, ma questo non è bastato nella nuova edizione del derby Fla-Flu finita 1-1.

Una settimana dopo il titolo della Libertadores al Maracanã, il Fluminense è tornato sulla scena per affrontare il Flamengo. Il derby si è conclusa con un gol per parte, con la rete di Yony González per il Flu che ha pareggiato la rete del vantaggio del Fla.