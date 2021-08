Il gol dello Scorpione e le occasioni del Mago: Piacenza ok nel derby dopo 25 anni…

Il Piacenza, davanti a un tifo caloroso, ha superato la Reggiana nel derby emiliano del primo turno di Coppa Italia. Decisivo il gol di Bobb a metà del secondo tempo.

Il Piacenza ha debuttato ufficialmente nella stagione 2021-2022 con una partita infuocata e non solo per gli oltre 30 gradi dello stadio Garilli. Il derby con la Reggiana mancava da 25 anni a Piacenza, ed è stata partita partita vera sin dal fischio di avvio, grazie anche al tifo sugli spalti. L'ex di turno, Alessandro Cesarini, ha sfiorato più volte il gol nel primo tempo e sugli sviluppi di una sua azione, il Piacenza ha anche chiesto, senza esito, un calcio di rigore.

Quando il caldo sembrava avere la meglio sulle forze fisiche dei giocatori, ecco al 22esimo minuto della ripresa il gol che decide l’incontro: gol di Bobb di sinistro dal dischetto. Il Piacenza il 15 settembre sfiderà il Mantova nel prossimo turno di Coppa Italia. Altro giro, altro derby... L'autore del gol è arrivato un mese fa a Piacenza. A 25 anni, Yusupha Bobb è un nazionale del Gambia con 4 presenze. Dopo aver trascorso i suoi anni formativi con gli Hawks in Gambia, è passato al Chievo Verona in Serie A nel 2015. Successivamente è passato al Cittadella in Serie B. Un grave infortunio alla gamba ha ostacolato i suoi progressi. Dopo diversi periodi di prestito con squadre italiane di Serie C, ha lasciato il Chievo alla fine del 2019. È passato al Lecco prima di trascorrere la seconda metà della scorsa stagione al Livorno. È in questo club che il giovane gambiano ha iniziato a dimostrare il suo talento. L’allenatore del Gambia Tom Saintfiet un mese fa aveva rilasciato un’intervista ai media della Gambia Football Federation sul nuovo acquisto da parte del Piacenza. Tom Saintfiet si è detto felice della firma dello Scorpione. Ha aggiunto che il Piacenza lo aveva contattato per avere notizie sul suo centrocampista.