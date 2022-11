Il Marsiglia dedica il derby ad Amine Harit: ginocchio crac, addio Mondiale

Choc per l'infortunio. Poi la girandola finale di gol...

Un derby della Costa Azzurra pazzesco. Al minuto 35 Alexis Sanchez aveva portato in vantaggio il suo Marsiglia sul campo del Monaco. Ma al minuto 80 era il Monaco a condurre 2-1 poi...

Spavento in campo

Sull'1-1, al 58esimo minuto del secondo tempo, si infortuna Amine Harit, nazionale marocchino di 25 anni in prestito al Marsiglia da parte dello Schalke.

L'immagine del giocatore a terra e del suo ginocchio sinistro fa scalpore in campo...

La partita va avanti e il Monaco passa in vantaggio. Ma il derby aveva ancora altre cose da dire, vista la rimonta finale del Marsiglia. Veretout al minuto 83 e Kolasinaco al minuto 98: "Questi gol sono per te", ha twittato a fine gara l'Olympique Marsiglia rivolgendosi proprio ad Amine Harit, che non potrà andare con il Marocco ai Mondiali.