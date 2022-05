Il match winner si arrampica e piovono petardi: la corrida del derby di Lodz

Da molti anni ormai, il derby di Łódź non aveva un peso così rilevante per entrambe le squadre. Il Widzew ha segnato un gol dopo una partita brutta e ha riguadagnato la posizione di secondo in classifica. E il primato in città, almeno per 6...

Redazione DDD

L'LKS Lodz voleva far di tutto per impedire al Widzew di tornare in lotta per la promozione. Ma grazie al gol di Bartomjej Pawlowski a dieci minuti dalla fine, il Widzew è tornato al secondo posto in classifica della Serie B polacca. L'autore del gol decisivo si è arrampicato sulle cancellate della curva, quasi a voler abbracciare tutti i suoi tifosi subito dopo il gol.

Negli ultimi minuti di gara, i giocatori del ŁKS hanno provato ad attaccare per recuperare almeno il pareggio. Ma nell'ultimo minuto di gioco molti fuochi d'artificio e petardi sono stati lanciati sul campo. A causa dei disordini sugli spalti la partita è stata prolungata di 10 minuti.