Il Mini Superclasico della vigilia: nessun gol ma presenti i vertici di Boca e River

I vertici dirigenziali di Boca e River presenti allo 0-0 fra le due squadre Primavera, proprio alla vigilia del Superclasico dei grandi al Monumental

Squadre Primavera di River Plate e Boca Juniors in campo alla vigilia del Superclasico dei grandi. Alla fine, un pareggio non ha serve a nessuno. Né i ragazzi del Boca, che sono ancora lontani dalle zone pericolose della classifica, né i ragazzi del River, che si sono lasciati scappare il Vélez in testa (gli ha tolto tre punti), né i tifosi, rimasti con la voglia di vedere i gol. Nella corsa al grande duello al Monumental, il Superclasico delle Riserve non è stato dei migliori, con uno 0-0 che è stato in sintonia con una mattinata grigia e piovigginosa nel centro sportivo del Boca ad Ezeiza.

Juan Román Riquelme e l'allenatore degli xeneizes Jorge Almirón si sono sistemati in un settore esclusivo e Jorge Brito, presidente del River, si è seduto su una delle tribune. Tali presenze hanno rispecchiato l'importanza di un duello che dal primo minuto si è giocato come vuole la storia: attriti, contrasti duri (il Boca ha ricevuto due ammonizioni prima del 20esimo minuto) e combattere ogni pallone come se fosse l'ultimo, anche se questo ha portato i ragazzi a dimenticare il gol rivale nonostante i buoni giocatori di entrambe le squadre.

Occasione dopo occasione si è cristallizzato lo 0-0, con zero sigillato. Il livello del gioco è stato buono per il mini Superclasico anche se il punto non ha soddisfatto nessuno.