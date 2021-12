Il Pomigliano Women stringe i denti in 10: suo il primo storico derby di Napoli

Una sfida che entra a suo modo nella storia. Il primo derby campano in Serie A Femminile.

Il derby campano dell'undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile, va al Pomigliano. Napoli battuto allo Stadio Gobbato al termine dei novanta minuti. Le padrone di casa salgono a quota 13 punti in classifica e mettono alle spalle le tre sconfitte consecutive. Terzo ko di fila per le azzurre, poco determinate nel corso della ripresa e in un periodo da dimenticare.