Il portiere sbaglia il rinvio e l’Olbia perde un altro derby contro la Torres

Anche il derby di Coppa Italia premia la Torres che passa il 1' turno grazie alla vittoria di misura conquistata ieri notte davanti al pubblico del suo stadio contro l'Olbia, dopo aver vinto in casa dei rivali in campionato nelle scorse settimane.

L’Olbia perde in trasferta con la Torres: addio alla Coppa Italia di serie C. In occasione della partita al “Vanni Sanna” di Sassari, due rappresentanti delle squadre di Olbia e Torres una volta fatto il loro ingresso sul terreno di gioco hanno mostrato al pubblico sugli spalti uno striscione griffato “Avis”, per invitare tutti a donare il sangue, risorsa sempre preziosissima.