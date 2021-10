Il rigore di Batshuayi non conta: il derby di Istanbul lo decide la doppietta di Stefano Okaka

Super Okaka, il derby è del Basaksehir che era partito sfavorito in fondo alla classifica ma che ha saputo battere i rivali in lotta per il titolo

Redazione DDD

I social più critici la vedono così in Turchia: "La superiorità raggiunta grazie alla qualità fisica di Stefano Okaka, il 32enne di Castiglione del Lago ex Roma, Parma, Samp e Anderlecht, che il Basakşehir ha strappato all'Udinese nel corso dell'estate, spiega la differenza tra Seria A e Turkish Super League". Ma al di là delle differenze fra campionati, Stefano Okaka è stato comunque protagonista nel derby di Istanbul.

L'attaccante italiano ha firmato la doppietta decisiva nel successo del suo Basaksehir contro il Besiktas. L'ex Udinese ha sbloccato il punteggio al 40' del primo tempo. Poi il Besiktas ha pareggiato con Alex Teixeira. Ma ancora Okaka a sette minuti dalla fine ha portato in vantaggio la sua formazione che ha poi arrotondato il punteggio con Gulbrandsen 120 secondi più tardi. Nel recupero un rigore di Batshuayi ha fissato il risultato sul 3-2 finale.