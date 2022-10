Il Siena e il derby, Di Santo: “Non avevo mai segnato una doppietta”

Il Siena espugna Pontedera facendo esplodere il settore ospiti proprio nel derby. La felicità incontenibile sugli spalti è stata il giusto riconoscimento per aver battuto per 2-0 i rivali di sempre.

L'autore della doppietta ha avuto modo di parlare in conferenza al termine della gara: "La doppietta è una gioia ulteriore ma oggi l’importante era la prestazione. Venivamo su un campo difficile ad affrontare una buona squadra. Siamo stati molto bravi a reggere l’urto loro, perché erano partiti forte. Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di segnare. È bello questo insieme che abbiamo creato, perché è questa compattezza di squadra ti porta a fare grandi prestazioni. Non avevo mai fatto una doppietta in Lega Pro e farla nel derby è stato bellissimo".