Il Siviglia ci prova, ma derby senza gol: punto “europeo” per il Betis

Siviglia e Betis hanno pareggiato a reti inviolate in un teso derby sivigliano. Nel primo tempo non c'è stata nessuna occasione chiara, in quella che è stata una partita collosa e con troppa prudenza tra le contendenti.

Dopo l'intervallo la partita si è aperta un po' di più, anche per imprecisioni e stanchezza. Diversi giocatori hanno dovuto abbandonare il campo per infortunio. Miranda è stata espulso dal VAR dopo un durissimo attacco a Jesús Navas, che ha scaldato parecchio gli animi.

Con un giocatore in più, il Siviglia ha imbottigliato il Betis nella propria area, ma non è riuscito a farcela negli ultimi metri. La formazione sivigliana è arrivata al completo dopo essere approdata in finale di Europa League contro la Juventus. Il Betis aggiunge un punto in più che lo aiuta a garantire il sesto posto e la sua presenza nella prossima Europa League.