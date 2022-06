Il Tenerife vince anche il secondo derby di fila e va in finale! Las Palmas ko in casa

Il Tenerife giocherà la finale per la promozione, grande gioia nello stadio del Las Palmas a Gran Canaria

Il Tenerife aveva coniato un video in stile Braveheart sui propri social per darsi la carica in vista del derby, la semifinale di ritorno per la qualificazione alla finale playoff verso il ritorno nella Liga. Ed Enric Gallego l'ha preso alla lettera...Il 35 enna attaccante spagnolo ha segnato nel primo tempo, sul campo del Las Palmas che aveva perso 1-0 all'andata, i due gol che hanno mandato i biancazzurri in paradiso al posto dei gialli.