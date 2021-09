Il Tigres di Gignac e Thauvin sconfitto nel derby dal Monterrey; un palo e un gol annullato dal VAR

Monterrey-Tigres 2-0, tanti rimpianti per i due francesi sconfitti

In classifica, il Tigres, società calcistica messicana di San Nicolás de los Garza, nelle ultime tre gare ha conquistato solo due punti su nove possibili, è stato scavalcato proprio dall'avversario della serata, scendendo all'ottavo posto in campionato, a 7 lunghezze dal Club América capolista. Ricordiamo che il derby Regiomontano è noto per essere uno dei derby più combattuti nel calcio messicano, anche se considerato dalla gente della città di Monterrey e del Messico settentrionale come il più importante derby messicano. La partita è la partita più importante della stagione a Monterrey e ogni anno i tifosi aspettano in fila per giorni fuori dallo stadio solo per ottenere i biglietti, che spesso costano due o tre volte il loro valore normale. La sfida coinvolge due città vicine, Monterrey e San Nicolás de los Garza.