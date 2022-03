Il Var convalida: doppietta Galatasaray nel derby, Besiktas ko

Vittoria importante in campionato turco per il Galatasaray contro un grande rivale cittadino, il Besiktas (2-1). La doppietta di Kerem Akturkoglu ha significato conquistare per i giallorossi i tre punti nel derby di Istanbul

Redazione DDD

Dopo aver fatto la preparazione pre-derby a Smirne e non a Istanbul causa neve, il Galatasaray ha inviato un avviso al Barcellona a tre giorni dalla fine del ritorno degli ottavi di finale di Europa League che il Barça giocherà giovedì prossimo all'Ali Sami Yen. La squadra di Terim ha battuto il Besiktas 2-1 lunedì nel derby di Istanbul. Una vittoria in cui la coppia composta dall'attaccante egiziano Mostafa Mohamed e dall'attaccante Kerem Akturkoglu ha giocato un ruolo da protagonista, segnando entrambi i gol per la squadra di casa.

Prima con un gran tiro su assist di Mohamed e poi di testa, Kerem Akturkoglu ha portato la sua squadra sul 2-0 dopo aver approfittato di nuovo di un cross dell'egiziano Mostafa Mohamed, che non ha sprecato la sua enorme struttura per rubare palla all'esterno del Besiktas Umut Meras. L'arbitro ha dovuto ricorrere al Var per verificare che Mohamed non avesse commesso fallo nel contrasto con il difensore del Besiktas, prima di convalidare il gol. Di Yilmaz a cinque minuti dalla fine, l'unico gol dei bianconeri del Besiktas. Uno stato di forma, quello del Galatasaray, di cui dovrà tenere conto il Barcellona, ​​che non è andato oltre il pareggio (0-0) nell'andata giocata la scorsa settimana al Camp Nou.