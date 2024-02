Il VAR e il tabù del derby mettono ko Carlitos Tevez: il Racing Avellaneda colpisce ancora!

In un primo tempo il gol decisivo del Racing era stato annullato per fuorigioco, in prima istanza. Poi rete convalidata al 62esimo minuto della sfida. L'Independiente allenato da Carlitos Tevez, nel frattempo, non batte il suo classico rivale nel suo stadio dal campionato del 2021 e in generale ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime otto partite.