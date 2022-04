Il VAR ferma il raddoppio Olympiacos: buon pareggio AEK nel derby di Atene

Tante emozioni da derby prima del pareggio finale

Non cambia nulla. L'Olympiacos resta primo in classifica e l'AEK Atene buon terzo. Ma il derby di ieri è stato intenso e spettacolare. Olympiacos subito in vantaggio davanti al proprio pubblico con Joao Carvalho. Poco dopo arrivava il raddoppio con Masouras, ma il VAR annullava tutto.