Spogliatoio di fuoco prima del derby: i ragazzi del Betis si caricano e vincono…

I derby della cantera mantengono la pura essenza della rivalità nel calcio sivigliano. Lo scorso fine settimana se ne sono disputati tre in diverse categorie e in tutti e tre c'è stata una vittoria per il Betis. I verdiblancos hanno prevalso nelle giovanili della Lega Nazionale, Allievi A e Pulcini A. E il club ha distribuito un discorso motivazionale che ha emozionato il Betis e che ha avuto un grande impatto sui social network. L'allenatore del Betis delle giovanili della Lega Nazionale è Pedro Antonio Benítez, ex giocatore del Betis campione della Copa del Rey del 1977. Ora è un allenatore giovanile e prima del derby ha motivato i suoi giocatori chiedendo loro di calarsi nei panni di un calciatore infortunato che non ha potuto partecipare al derby e facendo appello al suo sentimento "Betico" per superare il Siviglia che è un eterno rivale anche a livello giovanile.