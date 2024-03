Den Bosch, gol nel finale del derby: esultanza provocatoria, birra in campo e match sospeso

Grazie alla vittoria in un derby combattuto, l'FC Den Bosch lascia l'ultimo posto e la squadra balza oltre il Top al diciottesimo posto nella classifica per differenza reti. La squadra di coach Ruud Brood è ora diciannovesima.

Ma poi è arrivato il minuto 79 e tutto è cambiato. Luke Mbete, inglese in prestito al Manchester City, ha segnato l'1-2 per l'FC Den Bosch e ha festeggiato con aria di sfida davanti alla tribuna dell'Osse. Il pubblico di casa ha reagito buttando in campo con una pioggia di birra, dopo la quale è intervenuto l'arbitro Erwin Blank: giallo per Mbete e interruzione del match. Ciò ha completamente irritato alcuni sostenitori dell'Osse.