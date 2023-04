Olanda, sospeso il derby del Brabante: bicchieri di birra contro i giocatori rivali dopo il gol

Finale tutt’altro che tranquillo in Nac Breda-Willem II, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie B olandese.

Quando il giocatore del Willem II di Tilburg, il 25enne attaccante belga Elton Kabangu, ha portato in vantaggio la sua squadra, i tifosi del NAC Breda sono andati in ebollizione 16 minuti prima della fine della partita. Diversi oggetti contundenti, compresi i bicchieri di birra, sono stati lanciati sul campo. In precedenza, il gioco era stato interrotto una volta dopo che anche i razzi sono stati lanciati sul campo.

L'arbitro ha quindi deciso di sospendere la partita in anticipo

È già la seconda volta in due settimane che il calcio olandese fa notizia per motivi sbagliati. Nella vittoria della coppa dell'Ajax contro il Feyenoord, la partita è stata interrotta per un po' dopo che il giocatore dell'Ajax Davy Klaassen è stato colpito da un accendino e ha dovuto essere curato. Quella partita alla fine era stata completata perché non ci sono stati più incidenti in seguito.

Il derby del Brabante olandese fra la squadra di Tilburg e quella di Breda non è più ricominciata ed è probabile che possa arrivare anche uno 0-3 a tavolino. Ma cosa succede per le scommesse?Le quote che si sono concluse sino a quel momento (tipo Over 0.5 gol) verranno pagate, mentre tutte le quote che non si sono concluse (tipo 1, X, 2) invece non verranno pagate e saranno nulle.