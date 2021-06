Miami, Higuain non basta: gol del Pipita ma il derby della Florida lo vincono Nani e Orlando…

Orlando City prende tre punti dopo aver sconfitto l'Inter Miami 1-2: la squadra locale ha segnato il primo gol della partita, ma l'Orlando City ha rimontato il derby della Florida fino a vincerlo nonostante il gol del Pipita Higuain.

Orlando City ha vinto a Miami nel derby della Florida. L'Inter Miami è scesa in campo con l'obiettivo di migliorare il proprio punteggio in classifica dopo aver subito una sconfitta per 1-0 nella precedente partita contro il DC United e con una serie di tre sconfitte consecutive nella competizione. Da parte sua, Orlando City aveva battuto i San Jose Earthquakes 5-0 e aveva vinto anche in precedenza, contro il Toronto FC 2-3. Con questo ulteriore successo nel derby, Orlando è seconda a quota 21 punti in piena corsa per i playoff della MLS, mentre Miami è undicesima con soli 8 punti. Nel primo tempo nessuna delle due squadre è andata a segno.