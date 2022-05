Istanbul, derby Under 19 sotto gli occhi di Arda Turan: Galatasaray ok davanti a 4500 tifosi

Nel posticipo della 28esima giornata della Super League U19, il Galatasaray è riuscito a battere il Fenerbahçe con il punteggio di 2-1 a Kadıköy.

Fenerbahçe e Galatasaray si sono incontrati a Kadıköy nel posticipo della 28' giornata della Super League U19. Anche il presidente del Fenerbahce Ali Koç era sugli spalti alla partita, che è stata seguita da 4.500 fan con biglietto. Lo stesso Arda Turan ha assistito alla partita. Nel momento in cui entrambe le squadre sono scese in campo è stato srotolato uno striscione: "Grande Atatürk, i tuoi figli sono sulle tue orme, per sempre!".