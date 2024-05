Joronen vince il derby dell’Oglio, ma Cremonese-Venezia finisce 0-0

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona finisce 0-0 la gara d'andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia . Si deciderà tutto nella sfida di ritorno del Penzo, in programma domenica 2 giugno (calcio d'inizio ore 20:30); ai lagunari basta un pareggio per centrare la promozione in Serie A , i grigiorossi sono obbligati a vincere.

Ai punti meglio la Cremonese , l'unica vera occasione del Venezia è la traversa centrata su calcio di punizione da Pierini ad inizio ripresa. I grigiorossi sono stati padroni del campo, chiudendo spesso nella propria metà campo i lagunari. Coda e Buonaiuto i più pericolosi nella prima frazione, il primo alla mezz'ora scarica una conclusione violenta dai venti metri che Joronen mette in angolo. Il portiere del Venezia è per distacco il miglior giocatore del match, l'ex Brescia vince il suo personalissimo derby dell'Oglio contro la Cremonese , decisivo anche nella ripresa su Sernicola e su Zanimacchia .

Una poltrona per due

Alla vigilia erano le due squadre favorite per la finale playoff e infatti non hanno deluso le attese. Solo una tra Cremonese e Venezia raggiungerà Parma e Como in Serie A. I lagunari al ritorno punteranno sul rientro di Zampano, tenuto a riposo perchè in diffida, e sulla forza del collettivo; i grigiorossi, invece, reduci dalle due partite più belle della stagione si affideranno alle giocate dei singoli, come già successo contro il Catanzaro, la qualità di Vazquez e Coda potrebbe risultar decisiva al Penzo.