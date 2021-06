Juvenil, il Real Madrid rimonta e vince il derby di Madrid: se ne riparlerà al ritorno…

Le merengues vincono il derby, primo passo del Torneo fra le 8 migliori squadre Primavera spagnole

Dopo un anno di assenza a causa della pandemia di coronavirus, torna la Coppa dei Campioni spagnola a livello Primavera. E lo ha fatto con un derby come momento clou dei quarti di finale. L'Atletico Madrid ha fatto visita al Real Madrid a Valdebebas nella gara di andata. L'Atletico di Antonio Rivas ha vinto il girone la scorsa settimana, battendo in casa il Leganés. Dietro c'era il Real Madrid, che si è qualificato per questo torneo come migliore seconda dei sette gironi della categoria. Deportivo o Las Palmas saranno il rivale nel prossimo turno, mentre Levante, Barcellona, Athletic Bilbao e Malaga sono dall'altra parte del tabellone.