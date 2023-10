Kessie decide il derby di Jeddah e l’Al Ahli sale in classifica

Il centrocampista ha segnato un gran gol per battere l'Al Ittihad. Karim Benzema è stato sfortunato: si è visto annullare due gol

L'Al Ittihad e l'Al Ahli protagonisti di uno dei match più attesi di questa Pro League saudita. Il famoso derby di Jeddah si è concluso con una vittoria di misura per gli ospiti. Franck Kessie ha segnato l'unico gol della partita: un gran gol dal limite dell'area. L'ex giocatore del Barcellona tinge di biancoverde la città saudita e gli uomini di Matthias Jaissle ribaltano la lotta per il titolo.

Il protagonista del primo tempo è stato Kessie. L'ex giocatore del Barcellona ha ricevuto una palla piovuta al limite dell'area e l'ha colpita perfettamente senza farla rimbalzare. Il risultato è stato lo specchio della superiorità vista in campo a inizio partita, con la squadra ospite meglio organizzata e più completa.

L'Al Ittihad era consapevole di dover alzare di parecchie tacche il ritmo per riuscire a pareggiare. E nella ripresa è uscito molto più vivace, creando molti più pericoli.Ma il punteggio non è cambiato, anche per i due gol annullati a Benzema-