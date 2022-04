La legge del derby di Edimburgo, a Glasgow vincono sempre gli Hearts: Hibs in 10, eliminati

In finale di coppa di Scozia gli Hearts of Midlothian affronteranno la vincente del derby di Glasgow fra Celtic e Rangers

Derby di Edimburgo a Glasgow, stadio di Hampden Park, per la semifinale di Scottish Cup. E' qui che è scattata di nuovo la maledizione per gli Hibs. In questo stadio l'Hibernian ha sempre perso contro gli Hearts ed è accaduto anche questa volta 2-1 il risultato finale. I Jambos vanno in finale della coppa nazionale scozzese, dopo aver goduto dei favori del pronostico visto l'ottimo rendimento in campionato dove hanno concluso la stagione regolare al terzo posto.