La Reggina vince il derby e sogna: terno secco sulla ruota del Cosenza

Tutti pazzi per Inzaghi e Menez

“Non è stato semplice lasciare fuori Crisetig e Canotto ma sapevo che Hernani e Ricci avrebbero fatto bene. E l’immagine più bella sono i 15 mila che applaudono Ricci quando esce. Con questo pubblico ha avuto un rapporto complicato. Se i ragazzi fanno queste prestazioni e si divertono, aumentano l’autostima. Questa squadra aveva bisogno di divertirsi e di trovare un po’ di certezze. Non è facile dopo aver cambiato 20 giocatori, la risposta è oltre le aspettative ma sono ancora convinto che la classifica non va guardata. Ieri sera guardavo le rose di Genoa e Cagliari, sono da Serie A”. Così mister Inzaghi al termine di Reggina-Cosenza.

Ben 15.417 spettatori al Granillo per assistere al derby Reggina-Cosenza. I tre gol amaranto (Rivas, Menez, Pierozzi) hanno mandato in visibilio il pubblico. Tanti, tantissimi giovani, donne, famiglie con bambini per tifare i propri beniamini e sognare una rinascita che parte dal pallone, da quell’entusiasmo scatenato dal patron Saladini e dalla nuova società.