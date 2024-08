La Strega rimonta e vince il derby campano: Cavese sconfitta, ma che cuore…

Il Benevento vince il derby con la Cavese. Successo in rimonta dei sanniti. Ospiti in vantaggio grazie ad un'autorete di Tosca, poi, i gol di Berra e Pinato per la vittoria dei giallorossi

Charles Herisson 27 agosto - 11:24

La Cavese ci ha messo il cuore ma non è bastato nel derby contro il Benevento valido per la prima giornata del campionato di Serie C girone C.

2-1 a favore dei giallorossi del Sannio in rimonta

Era stata la Cavese a passare in vantaggio: cross di Rizzo, Tosca mette la palla nella propria porta alle spalle di Nunziante. Poi il pareggio e il gol-vittoria dei padroni di casa, con la Cavese che non riesce più a rendersi pericolosa. Anzi è il Benevento a sfiorare il tris che però non arriva.

Le dichiarazioni post-partita di Gaetano Auteri, tecnico del Benevento: “Dopo aver preso gol abbiamo iniziato a subire perdendo le distanze. Ci siamo snaturati per tutto il primo tempo. Negli spogliatoi ho ricordato ai ragazzi alcune cose da fare. Nella ripresa la gara è cambiata e l’abbiamo vinta con merito. E’ vero che loro sull’1-0 hanno avuto un paio di occasioni e ci è andata bene. I cambi ci hanno dato una mano. Alcuni hanno pochi allenamenti nelle gambe e c’è una situazione disomogenea”.