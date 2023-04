LAFC, Carlos Vela domina il derby di Los Angeles: prima vittoria sul campo dei Galaxy contestati

Il Los Angeles FC ha vinto il derby di Los Angeles contro i Los Angeles Galaxy, in quella che avrebbe potuto essere una goleada storica ma che alla fine si è conclusa sul 2-3.

Il messicano Carlos Vela ha firmato una doppietta e il Los Angeles FC ha vinto il derby MLS di Los Angeles per 2-3 affondando ulteriormente un Galaxy in decomposizione e che, dopo sette partite, non ha ancora ottenuto una vittoria quest'anno. L'attaccante messicano ha battuto nel duello il connazionale Chicharito Hernández, ha segnato un gran gol nel primo tempo e ha segnato un rigore nel secondo.