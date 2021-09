L’allenatore a interim vince il derby di Asuncion: Olimpia, adesso il nuovo tecnico

Olimpia Asuncion ultima in classifica: si consola vincendo il derby e facendo spazio ad un nuovo allenatore

L'Olimpia ha giocato una partita intensa, con un attacco guidato dagli autori del gol: Wiliam Mendieta, protagonista del match, con una doppietta, e Derlis González. Con la vittoria, l'Olimpia continua a veleggiare in fondo alla classifica, a 14 punti da Guaraní e a pari merito con il 12 Ottobre: uno choc all'inizio di una stagione sfortunata, in una crisi di gioco e economica. La partita contro la Libertad è stata l'ultima di Enrique Landaida come allenatore ad interim dell'Olimpia, dopo aver sostituito Sergio Órteman, in attesa dell'arrivo dell'uruguaiano Álvaro Gutiérrez proprio questa settimana.