L’ecuadoriano Cifuentes man of the match: Galaxy ko nel derby di LA

Con Gareth Bale appena ingaggiato che guardava dagli spalti, la sua nuova squadra, il Los Angeles FC , ha vinto 3-2 un derby tirato ed equilibrato in casa contro il rivale LA Galaxy davanti al chiassoso pubblico del Banc of California.

Il 23enne ecuadoriano, nato ad Esmeraldas e giunto 3 anni fa a Los Angeles dall'America di Quito, Jose Cifuentes, ha segnato una doppietta e Cristian Arango ha aggiunto il terzo sigillo per Los Angeles FC (score di 12 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi, 39 punti), la prima squadra assoluta della Major League Soccer in termini di punti e vittorie in classifica.