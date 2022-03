Leverkusen, il derby costa caro: partita persa e tre infortunati in vista dell’Atalanta…

Bayer Leverkusen decimato dal derby del Reno perso in casa dopo l'andata europea di Bergamo...

Nove punti e 18 chilometri di distanza separavano Leverkusen e Colonia al calcio d'inizio con entrambe le squadre che guardavano al bottino pieno del derby e a un grande passo verso la qualificazione europea. Ma, in ottica Atalanta ed Europa League, il Bayer Leverkusen non solo ha perso la partita, ma ha accusato anche tre infortuni: quello di Florian Wirtz uscito in barella, ma hanno avuto problemi anche Jeremie Frimpong e Odilon Kossounou.