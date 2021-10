Levski, parato il rigore decisivo e successo nel derby di Sofia: prima vittoria del nuovo tecnico

Levski Sofia ancora nella zona medio-bassa della classifica bulgara, ma almeno è arrivata la vittoria nel derby contro la Lokomotiv...

Il 27enne attaccante brasiliano Octavio aveva portato subito in vantaggio la Lokomotiv, ma Zdravko Dimitrov ha pareggiato al 37esimo minuto del primo tempo. Bilal Bari ha portato la svolta completa per i Blues con il suo primo gol in una partita ufficiale per il club al 57esimo. Nel finale il portiere Nikolay Mihailov ha parato un rigore eseguito di Krachunov al 71', salvando i tre punti per i Blues.