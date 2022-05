L’Hammarby di Ibra pareggia il derby di Stoccolma e vuole rinnovare un contratto importante

Derby di Stoccolma, una girandola di emozioni

L'Hammarby stava vincendo ma è stata raggiunta sul 3-3 nel finale contro l’AIK nel derby di questo fine settimana alla Tele2 Arena. Una partita in cui il centrocampista Abdel Rahman “Abi” Khalili ha disputato i suoi primi minuti nel campionato svedese in questa stagione. Di recente era stato messo da parte per alcuni infortuni, ma ora sta recuperando. Il 29enne ha firmato con l’Hammarby a febbraio 2020 e ora ha un contratto in scadenza il 14 luglio. E ora l'Hammarby vuole prolungare il contratto con il giocatore. Lo ha confermato il direttore sportivo Jesper Janson.