L’inferno del derby di Cluj: Mandorlini se la cava e strappa un pareggio

Dopo il pareggio nel derby, che era anche scontro diretto in coppa di Romania, le due squadre rimangono in testa al Gruppo B della competizione con 4 punti ciascuna.

Il CFR Cluj allenato da Andrea Mandorlini è riuscito a pareggiare a mezz'ora dalla fine il derby sul campo dell'Universitatea Cluj. Nonostante la squadra del tecnico italiano sia seconda in campionato a un punto dalla vetta e in piena corsa per il titolo, ha trovato delle difficoltà contro un avversario che si trova a metà classifica. Ma nella sfida di coppa di Romania è cambiato tutto e l'imprevedibilità del derby ha avuto il suo effetto.

Anche per lo spettacolo creato sugli spalti. Anche se lo stadio da 30.000 posti non ha l'acustica dell'Arena Nazionale di Bucarest, essendo troppo aperto, la location vibrava come nei grandi derby della capitale rumena. La curva dell'Universitatea aveva il Joker nella corografia con la frase: "Alcuni uomini vogliono solo vedere il mondo bruciare". Come dire, benvenuti all'Inferno.