Lione-St.Etienne 1-0: Lacazette decide il Derby del Rodano

Vincenzo Bellino Redattore 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 09:31)

Continua la risalita dell'Olympique Lione che si impone di misura (1-0) nel Derby del Rodano contro il St.Etienne; la squadra di Pierre Sage sale al 5° posto in classifica, a -1 dal Lille 4°. A decidere la sfida del Parc Olympique Lyonnais è stata una rete dell'ex Arsenal Alexandre Lacazette al 29' del primo tempo.

Lacazette decide il Derby del Rodano — Al duplice fischio l'1-0 è quasi un affare per il St.Etienne dominato dal Lionenel corso del primo tempo sul piano del gioco e delle occasioni create. Tuttavia la prima opportunità dell'incontro è per gli ospiti che al 22' sfiorano il vantaggio con Stassin che sprecca un cross di Davitashvili, spedendo la palla sul fondo; dal 25' in poi salgono in cattedra i padroni di casa.

Al 25' Larsonneur si immola sul tentativo da zero metri di Tolisso, un minuto più tardi il palo nega la gioia del gol a Lacazette, mentre al 28' l'estremo difensore del St.Etienne è ancora provvidenziale su una conclusione velenosa di Fofana. È il preludio alla rete del vantaggio che arriva al 29' proprio con Lacazette. Sugli sviluppi di un corner, Caleta-Car serve Tolisso che si inventa un assist in rovesciata per Lacazette: l'ex Arsenal insacca, anticipando Larsonneur in uscita.

Nella ripresa il St.Etienne si riversa in avanti, alla ricerca del gol del pari, dai piedi di Davitashvili nasce sempre qualcosa di pericoloso per la retroguardia del Lione che contiene le incursioni degli avversari. Al 60' il georgiano ci prova da fuori, ma Lucas Perri devia in angolo. Al 75' Fofana va a centimetri dal 2-0 e tiene a galla il St.Etienne che sfiora l'1-1 con il neo-entrato Sissoko, Perri evita il peggio.

All'82' Nuamah chiude i giochi ma la gioia del gol dura qualche istante poichè il direttore di gara annulla il raddoppio del Lione, con l'ausilio del Var, per un fallo di mano. L'ultimo highlights della partita lo regala il St.Etienne che a tempo scaduto confeziona una ghiotta palla goal con Moueffek, il tiro però è debole per Perri che conserva il successo dell'Olympique.