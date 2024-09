Lione, preso Veretout: l’ex Roma giocherà il derby del Rodano

Dopo cinque stagioni con il Nantes, Jordan Veretout è entrato a far parte dell'Aston Villa nel 2015. La sua carriera ha assunto una nuova dimensione due anni dopo, quando si è trasferito in Italia, iniziando con la Fiorentina, dove ha giocato 75 partite di Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione della Roma, a cui si è unito nel 2019. Durante le sue tre stagioni in giallorosso, si è affermato come un giocatore chiave, con 131 partite giocate, e ha vinto la Conference League nel 2022.Vincitore della Nations League con la Francia nella stessa stagione e convocato per il Mondiale del 2022, il Nazionale francese (6 presenze) ha poi firmato per l'Olympique Marsiglia, team nel quale ha collezionato 94 gettoni in 2 stagioni.