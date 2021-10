Lo Sporting Gijon vince il derby giovanile contro l’Oviedo sull’ultima palla della partita

I biancorossi, superiori nel secondo tempo, hanno meritato la vittoria contro gli azzurri

La Primavera dello Sporting Gijon ha conquistato questa mattina a El Requexón una meritata vittoria nel derby delle Asturie baby contro l'Oviedo, nella categoria Division of Honor. La partita è stata molto equilibrata nel primo tempo, con più dominio azzurro targato Oviedo, ma i biancorossi del Gijon hanno approfittato di un disallineamento locale per realizzare l'1-0 grazie ad una bella giocata finalizzata da David.

Lo Sporting ha iniziato molto bene la ripresa, con un dominio innegabile e diverse occasioni. Ciò nonostante, l'Oviedo ha ottenuto il pareggio con un gol di Mario, che ha dribblato il portiere e ha depositato la palla in rete. La squadra biancorossa ha avuto una marcia in più grazie alle giocate di Martínez, un incubo per la squadra azzurra. Solo le notevoli parate di Marco, portiere dell'Oviedo, hanno impedito il gol degli ospiti. Ma nemmeno lui ha potuto opporsi ai rivali sull'ultima azione del derby. Il terzino sinistro dello Sporting Gijon, Montes, ha dribblato un rivale in area e segnato il gol della vittoria in recupero, a suggellare un derby intenso.