Los Angeles FC, derby ok e finale playoff: ma è mistero Bale, non gioca mai!

Davanti a una folla rumorosa e chiassosa al Banc of California Stadium, è andato in scena il derby fra Los Angeles Football Club e LA Galaxy nella semifinale di Conference della MLS.

Redazione DDD

Il LAFC ha vinto contro i Galaxy non solo un derby, non solo una partita di calcio, ma una faida personale fra giocatori e tifosi.

E Gareth?

Il diciassettesimo incontro tra i due rivali è avvenuto davanti a un pubblico di 22.305 spettatori, una dimostrazione del crescente interesse per il calcio a Los Angeles. La maggior parte dei tifosi era decorata in nero e oro i colori del Los Angeles FC, ma i bianco e blu dei Galaxy erano sparsi in tutto lo stadio a loro volta, compresi i loro due principali gruppi di tifosi situati nelle due curve.

Dopo un primo tempo equilibrato che ha visto il punteggio di 1-1, una furiosa raffica di gol negli ultimi 10 minuti ha proiettato LAFC alla vittoria sui rivali LA Galaxy 3-2 e nelle finali della Western Conference.

La stella del trasferimento estivo della LAFC, Gareth Bale, non è sceso in campo eppure non era segnalato come infortunato. Bale ha giocato solo 355 minuti da quando è entrato a far parte della squadra a fine giugno. Ha segnato solo due gol in 12 partite, di cui solo due giocate da titolare.

La vittoria porta LAFC alle finali della Western Conference per la seconda volta nella storia della franchigia, dove incontrerà una squadra del Texas, o Dallas o Austin FC. I LA Galaxy non hanno raggiunto le finali della Western Conference per l'ottavo anno di fila.