Los Angeles vibra: tra LAFC e Galaxy un derby degno di Hollywood

Los Angeles FC e LA Galaxy hanno pareggiato 3-3 in una partita caratterizzata da frenesia e gol. Brian Rodríguez e Dejan Joveljic sono stati i giocatori più importanti, segnando due doppiette.

La città di Los Angeles ha ospitato questo sabato uno dei derby più famosi e famosi della MLS, il derby El Trafico. Il Los Angeles FC ha ospitato i LA Galaxy per la 29' giornata di campionato. Come spesso accade, il crash test non ha deluso. Né per intensità né per gol. Sei sono stati il totale dei tanti che sono stati sfiorati, con un risultato finale equilibrato: pareggio 3-3. E' partita in vantaggio la squadra ospite, che ha aperto il tabellino con Joveljic al 20', ma il "Chicho" Arango ha pareggiato la contesa negli ultimi respiri del primo tempo.