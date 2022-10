Maccabi, gol decisivo nel derby e infortunio durante i festeggiamenti: Gloukh in barella felice…

Una settimana dopo aver subito la prima sconfitta in campionato, il Maccabi Tel Aviv è tornato allo stadio Bloomfield per il derby di campionato contro l'Hapoel Tel Aviv. Il Maccabi, che ha uno straordinario record di imbattibilità contro i loro acerrimi rivali cittadini, l'ultima sconfitta risale a 8 anni e oltre 3000 giorni fa, mirava a mantenere quel record.

Le sconfitte del Maccabi Haifa in trasferta contro il Bnei Reineh e dell'Hapoel Jerusalem in casa contro il Bnei Sakhnin hanno spinto la squadra di Vladimir Ivic a tornare in vetta grazie alla quinta vittoria in campionato in questa stagione.