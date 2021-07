Madrid, derby senza gol e con tante polemiche fra Getafe e Rayo Vallecano

Rayo Vallecano e Getafe hanno pareggiato 0-0 l'amichevole di allenamento giocata oggi alla Ciudad Deportiva del Getafe

I franjirrojos del Getafe hanno giocato la loro quarta partita di preseason in cui si sono distinti i debutti di Randy Nteka e Pathé Ciss. L'incontro si è svolto a porte chiuse sia per il pubblico che per la stampa e le informazioni sull'incontro sono state trasmesse dai club attraverso i propri social network. Anche Santi Comesaña, 24enne mezzala del Rayo, che aveva praticamente saltato le prime settimane di precampionato, ha giocato all'inizio e ha esordito in precampionato sotto il comando dell'allenatore Andoni Iraola. Il galiziano ha giocato quasi tutta la partita, giocando 83 minuti prima di essere sostituito da Óscar Valentín.