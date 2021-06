Magra consolazione derby: pari e patta fra Corinthians e Palmeiras

Palmeiras-Corinthians 1-1: Verdão e Timão pareggiano all'Allianz Parque. Con questo risultato, il Palmeiras è in sesta posizione del Brasileirão, con 4 punti, mentre Corinthians è ottavo, con lo stesso punteggio.

Palmeiras e Corinthians, rivali tradizionali e storici che non se la stanno passando benissimo in campionato, hanno pareggiato 1-1, nel derby di San Paolo nel terzo turno di Serie A del campionato di calcio brasiliano. Raphael Veiga ha segnato per il Palmeiras, per il "Verdao", dall'allenatore portoghese Abel Ferreira, che ha giocato in casa nel suo moderno stadio Allianz Parque, e Gabriel ha pareggiato per il Corinthians, il "Timao".