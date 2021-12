Manita giovanile nel derby di Stoccolma: ulteriore rivincita Djurgarden sull’AIK

Stoccolma si divide ancora...anche fra i giovani...

Il Twilling Derby è il derby di Stoccolma, quello in cui sono coinvolte entrambe, Twin, le squadre tradizionali di Stoccolma. A livello di prime squadre, il Djurgården era rimasto indietro nelle ultime giornate in classifica rispetto all'AIK per la lotta per il titolo, ma il campionato alla fine lo ha vinto il Malmoe.