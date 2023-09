Mare, sole e derby crudele: l’Ibiza vince con un rigore nei minuti di recupero

I derby non si giocano, si vincono. Anche fra gli scorci, i panorami e i tramonti delle Baleari. E anche se si tratta di un rigore nei minuti di recupero, come ha fatto l'UD Ibiza questo sabato contro l'Atletico Baleares.

Nonostante le occasioni a favore dell'Ibiza, il risultato era rimasto sullo 0-0 e tutto faceva pensare che il duello sarebbe finito in parità. Ma, nel recupero. Arroyo, appena entrato in campo, è stato atterrato in area mentre stava per crossare e l'arbitro ha concesso un rigore. Gallar si è preso la responsabilità e non ha perdonato.