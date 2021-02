Marsiglia, il derby del Midi divide il presidente e il ds: uno litiga con i tifosi, l’altro li esalta

Mentre il presidente dell'OM, ​​Jacques-Henri Eyraud, è in pieno braccio di ferro con i tifosi, il suo capo del calcio, Pablo Longoria, ha ricordato la loro importanza dopo il successo sul Nizza (3-2)

Anche se fino alla fine ha avuto paura, con un gol subito all'87esimo e un palo colpito allo scadere del recupero dal Nizza, l'OM ha vinto ieri sera 3-2 il derby del sud della Francia. È stata la prima vittoria in Ligue 1 dal 6 gennaio, il che gli consente di tornare al quinto posto. Ma soprattutto, questa vittoria allenterà un po' le tensioni dietro le quinte, dove la guerra tra i sostenitori e il presidente Jacques-Henri Eyraud è totale. Ma, a sorpresa, il ds Pablo Longoria sembra prendere le distanze dal suo patron. A meno che, ma non sembra, sia stato mandato davanti alle telecamere dallo stesso JHE per cercare di appianare le cose, mentre gli ultras hanno pianificato un corteo di protesta proprio per oggi. Ad ogni modo, intervistato ieri sera da Laurent Paganelli, lo spagnolo ha ricordato quanto gli OM dipendessero dai propri tifosi.

Le parole di Longoria: “I giocatori hanno bisogno dei tifosi. Dobbiamo trovare un modo per lavorare insieme, in unità, con il giusto stato d'animo. Abbiamo bisogno che tutti ci aiutino, ci parlino, trovino le soluzioni migliori. E questa è la volontà del club. L'OM non può vivere senza i suoi sostenitori. Avremo bisogno di unità. Lo stato d'animo del presidente? Non sono il presidente! Posso rispondere solo come individuo. La logica delle cose è che l'OM deve convivere con i propri sostenitori. Ne abbiamo bisogno".