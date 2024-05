Messico, il Club America vince El Clasico Joven ed è Campione della MX Liga

Pareggio a reti bianche al termine dei primi 45', anche per merito del portiere della squadra di casa Luis Angel Malagon che prima salva il sul colpo di testa di Antuna al 15', poi si ripete al 24' su un'incornata di Sepulveda . Non c'è traccia del Club America , la prima parte di gara è un monologo del Cruz Azul che va nuovamente ad un passo dal gol del vantaggio con capitan Rivero che da buona posizione, calcia altissimo sopra la traversa. La prima conclusione del match dei gialloblu arriva solo al 42' con un destro al volo di Fidardo che sorvola la traversa.

Henry Martin decide El Clasico Joven

Nella ripresa il Club America rientra in campo con un altro piglio e flirta col vantaggio con un colpo di testa di Zendejas che grazia Mier per questione di centimetri. Gli sforzi del Cruz Azul vengono premiati al 53', Antuna scatta sul filo del fuorigioco e crossa in area, Rivero colpisce il palo di testa, Faravelli raccoglie il pallone e sigla l'1-0. La gioia però dura poco perchè il direttore di gara annulla per l'offside di partenza di Antuna.