Miami, la pioggia ritarda il derby di 90 minuti: ma la doppietta di Messi arriva puntuale…

Il dominio di Messi nella Major League Soccer è continuato mercoledì sera al DVR PNK Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Messi ha segnato due gol per qualificare agli ottavi di coppa di Lega l'Inter Miami contro Orlando City.

Leo Messi ha già all'attivo cinque gol in tre partite da quando è passato all'Inter Miami e alla MLS, numeri che lo hanno reso il capocannoniere della Coppa di Lega. Sebbene Miami detenga il peggior record nella Eastern Conference della Major League Soccer, l'impatto di Messi sul club è stato enorme. Miami non ha mai perso da quando è arrivato lui, e nessuno sembra in grado di fermarlo. L'FC Dallas avrà la possibilità domenica prossima in Texas negli ottavi di finale.

Pronti-via...Messi...

Dopo un ritardo per pioggia di circa 90 minuti, Messi ha trovato il fondo della rete al settimo minuto del derby della Florida contro Orlando. Ha preso un pallone da Robert Taylor al centro dell'area, ha toccato la palla una volta con il petto e l'ha tirata al volo per portare Miami sull'1-0. Il vantaggio non è durato a lungo. César Araújo di Orlando ha segnato il pareggio su una deviazione in area al 16'. Messi ha ricevuto il suo primo cartellino giallo con il club pochi minuti dopo dopo aver affrontato Wilder Cartagena, 1-1 all'intervallo.

Miami ha poi segnato rapidamente nel secondo tempo dopo che Josef Martínez ha subito un fallo all'interno dell'area. Martínez ha preso il pallone per il calcio di rigore e lo ha trasformato perfettamente, il che ha riportato Miami in vantaggio. Il terzo gol di Miami, il secondo di Messi, poi al 72esimo minuto. Miami ha tenuto per la vittoria per 3-1, che l'ha mandata agli ottavi di finale.

Messi ha segnato una vittoria nei tempi di recupero contro il Cruz Azul al suo debutto con il club nella sua prima partita di Coppa di Lega, e ha segnato due volte in 22 minuti contro l'Atlanta United la scorsa settimana. È il capocannoniere della Coppa di Lega, ed è anche a un assist dal leader della graduatoria statistica.