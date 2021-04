Mister Totò Di Natale fa subito centro: vince il derby e avvicina la Carrarese alla salvezza

Deluso il presidente della Lucchese, sconfitto nel derby toscano dalla Carrarese di Di Natale: "Abbiamo dato quello che avevamo, c'è poco da aggiungere", ha detto Bruno Russo.

Totò Di Natale, al suo esordio sulla panchina toscana proprio nel derby toscano, riporta la Carrarese alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive battendo la Lucchese (3-1) nel derby spareggio per evitare i play out. I tre punti consentono alla Carrarese di portarsi a quota 43 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Lucchese resta ferma con i suoi 28 punti. L'ex fuoriclasse dell'Udinese ha ridato un po' di ossigeno alla squadra marmifera reduce da settimane e settimane di sbandate che hanno rischiato di mandarla fuori strada.

Nel primo tempo partita a senso unico visto che i padroni di casa carrarini allo stadio dei Marmi dominano la sfida cogliendo un palo al 23esimo minuto con il colpo di testa di Foresta e riuscendo poi a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 27esimo minuto da Manzari. Dopo l'1-0 del primo tempo, la doppietta nel finale di Kevin Piscopo, 23enne attaccante della Carrarese in prestito dall'Empoli chiude i conti, concedendo alla Lucchese solo il gol della bandiera sul 3-0. A Lucca si parla di rossoneri da "incubo", mai davvero pericolosi, mai davvero in partita. Per centrare i playout alla Lucchese ora serve più che un miracolo: a due giornate dalla fine del campionato penultimo posto con 28 punti, mentre il quintultimo posto è occupato dalla Giana Erminio con 40 punti, a + 12 dai rossoneri. Al terzultimo posto la Pistoiese con 31, al quartultimo la Pro Sesto con 39.