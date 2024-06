MLS, Portland vince il derby con Vancouver: Insigne e Bernardeschi ancora ko

Anche se alcuni protagonisti, uno su tutti Lionel Messi , sono impegnati con le Nazionali in Copa America , la MLS continua. Nella notte tra sabato e domenica i Portland Timbers superano 2-0 nel derby della Cascadia . Continua invece il momento negativo del Toronto di Insigne e Bernardeschi che cade contro i New York Red Bulls , sconfitto 3-0 , e colleziona il quarto ko nelle ultime 6 partite disputate.

Rodriguez e Mora lanciano Portland nel derby

Al Jeld-Wen Field di Portland, i Vancouver WhiteCaps cercavano un successo che avrebbe potuto rilanciarli dopo il ko della scorsa settimana contro New England Revolution. E invece il derby della Cascadia dura anche meno del previsto, Portland stappa l'incontro al 26' con Jonathan Javier Rodriguez e mette in ghiaccio la sfida al calar del primo tempo con Felipe Mora. Un successo che permette ai padroni di casa (27 punti) di scavalcare in classifica i rivali (25) e di salire al 6° posto in classifica nel Gruppo Ovest.