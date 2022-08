Modena, il dolce derby di Tesser: “Bene, ma non facciamoci illusioni”

Il lungo derby dello stadio Alberto Braglia, di Modena, aspettando anche l’uscita dei tifosi, dalla tribuna, e poi le conferenze stampa, dei due tecnici, le parole dei canarini Mosti e Falcinelli, un ex, e del capitano neroverde Ferrari.

Attilio Tesser: “Sino a metà campionato, non potremo paragonare questo Modena alle mie due avventure migliori, in Serie B, ovvero al cammino del Novara e del Pordenone. E’ calcio d’agosto, anche se da questa settimana vale due punti. Tante squadre di Serie A sono uscite, non facciamo illusioni”.