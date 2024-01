Monaco, due espulsi nel derby della Costa Azzurra a Marsiglia: “In 11 vincevamo noi”…

Secondo i tifosi del Monaco, nel derby della Costa Azzurra "L'arbitraggio ha avuto un impatto enorme! In 11 contro 11, il Marsiglia non ha visto la luce!".

I monegaschi infatti hanno chiuso la partita in nove uomini...Il primo, Guillermo Maripan, è uscito per rosso diretto dopo 11 minuti quando al Velodrome il Monaco era già in vantaggio 1-0...

In dieci contro undici, il Monaco ha subito il pareggio dai marsigliesi padroni di casa ma si è riportato in vantaggio in chiusura di primo tempo. Poi, sul 2-2, a quattro minuti dalla fine, rosso anche per Denis Zakaria.